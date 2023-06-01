الأسهم الأوروبية تتعافى من أدنى مستوى في شهرين مع تحول التركيز لبيانات التضخم

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس بدفعة من آمال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبقي أسعار الفائدة هذا الشهر دون تغيير بينما أدت مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون يتعلق بسقف الديون الأمريكية لتهدئة مخاوف المستثمرين حيال عجز محتمل عن سداد الدين.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمائة بعد أن أغلق عند أدنى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة. وصادق مجلس النواب أمس الأربعاء على مشروع قانون لتعليق سقف الدين عند 31.4 تريليون دولار لتجنب عجز كارثي عن سداد الديون وتحول تركيز الأسواق الآن إلى مجلس الشيوخ.

وألمح بعض المسؤولين في المركزي الأمريكي إلى احتمال عدم رفع سعر الفائدة في يونيو حزيران. ومن المقرر أن تظهر بيانات التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في مايو أيار والبطالة في أبريل نيسان في وقت لاحق من اليوم.

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع سهم ريمي كوينترو للمشروبات الكحولية 1.4 بالمائة إذ أعلنت المجموعة الفرنسية عن ارتفاع أكبر من المتوقع في الأرباح التشغيلية للسنة المالية 2022-2023 وتمسكت بتوقعات حذرة لهذا العام.

وارتفعت أسهم هايدلبرج ماتريالز اثنين بالمئة بعد أن رفع جيه.بي مورجان تصنيف سهم شركة تصنيع الإسمنت إلى "توصية بزيادة الوزن النسبي" واصفا إياه بأنه فرصة كبيرة إذ بدا أن القطاع سيجتذب المزيد من المستثمرين في جهود إزالة الكربون.

