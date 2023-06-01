عضو في المركزي الأوروبي: لن نبدأ بخفض أسعار الفائدة قبل تباطؤ التضخم

قال أولي رين عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن البنك لن يبدأ خفض أسعار الفائدة أو تخفيف السياسة النقدية قبل بدء تراجع معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو بطريقة مستمرة.

وقال أولي رين وصلنا مؤخرا إلى نقطة أصبحت فيها أسعار الفائدة مقيدة للنشاط الاقتصادي .. من وجهة نظري من المهم أن نرى تراجعا مطردا ومستداما في معدل التضخم الأساسي قبل التفكير في تخفيف السياسة النقدية مجددا" بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء .

يذكر أن معدل التضخم الأساسي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء.

ومن المتوقع أن تعلن وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" في وقت لاحق من اليوم تراجع معدل التضخم العام في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي إلى 6,3 في المائة، في حين من المحتمل أن يسجل معدل التضخم الأساسي تحركا طفيفا.