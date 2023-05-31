 سبل يوقع مذكرة تفاهم مع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

وقعت مؤسسة البريد السعودي "سبل" مذكرة تفاهم مع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية الاجتماعية والخدمات البريدية للجهات المستهدفة بالمملكة.

وقع مذكرة التفاهم، كل من المهندس آنف أبانمي رئيس مؤسسة البريد السعودي "سبل"، وطلال المعمر أمين عام صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

ونوه المهندس أبانمي بالتعاون والتكامل بين "سبل" و "الصندوق"، مبينًا أنه سيتم إطلاق منتجات مشتركة تستهدف استثمار القيم المضافة، ومكامن القوة لدى الطرفين، بما يحقق المصلحة العامة لجميع الجهات ذات الصلة والشرائح الاجتماعية المستهدفة بالمملكة.

بدوره أكد طلال المعمر أن الشراكة مع "سبل" تحقق الربط التقني مع "سبل" للحصول على بيانات النطاق الجغرافي لمستفيدي الصندوق، ومنح مستفيدي الصندوق مسار خاص للاستفادة من خدمات المؤسسة، وتوفير خدمة خاصة لإيصال المواد والخدمات من الصندوق لعناوين المستفيدين في كافة أرجاء المملكة، كذلك الدعم والتمكين لمستفيدي الصندوق في الفرص الوظيفية التدريبية.

وأضاف أن ذلك يعزز توجه الصندوق في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال شراكاته وتعاونه مع عدة جهات يسعى فيها إلى توفير الخدمات والمنتجات والتسهيلات اللازمة والمتنوعة والمستدامة لتوفير حياة كريمة وآمنة لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ومن يعولونهم.

وتساهم "سبل"، من خلال استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، وبالتكامل مع شركائها في القطاعين العام والخاص، في تمكين القطاع غير الربحي برؤية السعودية 2030، والذي يستهدف تعزيز مسارات الأعمال الخيرية والتطوعية، وتحفيز مشاركة المواطنين في تقديم يد العون والدعم لجميع أفراد المجتمع.

يذكر أن مؤسسة البريد السعودي "سبل"، تعمل من خلال خططها الاستراتيجية، لكي تكون الخيار الأول والمزود الموثوق للخدمات البريدية واللوجستية في المملكة، وبما يحقق سهولة وسرعة ممارسة الأعمال لمواكبة تطلعات شركائها في القطاعين العام والخاص، ودعم تنويع الأنشطة الاقتصادية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في المملكة تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.