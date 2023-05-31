ملياردير يعزز هيمنة الصين في مجال المركبات الكهربائية

يشكل ملياردير عصامي شغوف بالتعدين تحديا أساسيا لصناعة السيارات التقليدية التي تواجه صعوبة بالفعل في التنافس مع الصين في تطوير المركبات الكهربائية والبطاريات.يسيطر باي هوشان، مؤسس رونباي تكنولوجي المدرجة في شنغهاي ورئيسها البالغ من العمر 59 عاما، على جزء مهم من السوق العالمية لأقطاب الكاثود الكهربائية، التي تعد لبنات أساسية في بطاريات المركبات الكهربائية وتشكل 30 إلى 50 في المائة من تكاليف المكونات.مع تطور كيميائيات البطارية والمكونات باستمرار بحثا عن تكاليف أقل للمواد وكثافة طاقة أعلى، قادت رونباي تحولا من أقطاب الكاثود التي تحتوي على كمية قليلة من النيكل إلى مواد كاثود عالية النيكل وأفضل أداء.يقول المحللون في "بيرنستين" لإدارة الاستثمارات، إنه كانت هناك "تحركات واضحة" من الصناعة نحو ذلك. تضمن ما يقارب ثلاثة أرباع طرازات المركبات الكهربائية في معرض شنغهاي للسيارات في 2021 هذه التكنولوجيا، وفقا لرونباي التي تمتلك نحو ثلث السوق العالمية لأقطاب الكاثود عالية النيكل.تعد هيمنة الشركة مثالا على التحديات التي تواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظراءه في أوروبا حيث يستخدمون مئات المليارات من الدولارات من الإعانات الممولة من دافعي الضرائب للحاق بتفوق الصين في التكنولوجيا النظيفة.قال كوري كومبس، المدير المساعد في "تريفيوم تشاينا" للاستشارات التي تقع في بكين، إن تكنولوجيا معالجة مواد البطاريات هي "الشيء الأول" الذي تحتاج إليه الولايات المتحدة وأوروبا في محاولتهم اللحاق بالصين. لكن امتلاكها وتحقيق وفورات الحجم التي تتباهى بها مجموعات المواد الصينية ليس مضمونا.قال، "لم تخترع الصين صناعة البطاريات في ليلة وضحاها. توجد هناك سلسلة صناعية كاملة وسلسلة قيمة استغرق بناؤها عقودا".تتوقع مجموعة "آي دي تيك أي إكس" البحثية في المملكة المتحدة بأن الطلب على مواد بطاريات المركبات الكهربائية سينمو بأكثر من 12 ضعفا خلال العقد المقبل وسيقدر بقيمة تزيد على 230 مليار دولار بحلول 2033. يهدف باي إلى الاستفادة من ذلك الطلب بخطط توسع لإمبراطوريته التي تضم الولايات المتحدة وأوروبا.تفحص رونباي حاليا مواقع في أوروبا وأمريكا الشمالية بهدف إنشاء مصانع لخدمة تلك الأسواق، كما أخبرت "فاينانشيال تايمز".في تلك الأثناء، يمكن رؤية تشكل نموذج لرؤية باي في مقاطعة تشنجتشونج الشمالية غير الساحلية في كوريا الجنوبية.على جانب تل منطقة صناعية في ضواحي مدينة تشنغجو، تطلق رونباي مصنعا يمثل ركيزة أساسية في خطط باي لتعزيز سعة أقطاب الكاثود عالية النيكل في الشركة بستة أضعاف بحلول 2025 مقارنة بمستويات 2021.إن أكبر منافسة مباشرة لها هي منافسة محلية - تأتي من المنافسين من كوريا الجنوبية مثل "إيكو برو بي إم" المدرجة في سيئول والتكتل الضخم "إل جي"، أكبر منتج للبطاريات موادها في كوريا. قالت "إل جي" هذا الشهر إنها تهدف إلى زيادة مبيعاتها لمواد البطاريات بستة أضعاف لتبلغ 25.5 مليار دولار بحلول 2030. ويعد استهداف سوق أقطاب الكاثود عالية النيكل أمرا أساسيا لاستراتيجيتها.دفع النمو السريع في سلاسل إمداد المركبات الكهربائية في الصين باي بالفعل، بصافي ثروة يقدر ب1.45 مليار دولار، ليصبح ضمن أغنى 500 شخص في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار شخص.في أيامه السابقة، درس في أفضل الجامعات الصينية بما فيها جامعة تسينجهوا - الجامعة الأم للرئيس شي جين بينج - قبل سلسلة من المناصب التقنية والقيادية في معالجات المواد الحكومية خلال الثمانينيات والتسعينيات.أسس باي رونباي قبل عشرة أعوام ويصنف إلى جانب وانج شوانفو، مؤسس أكبر صانعي المركبات الكهربائية في الصين "بي وأي دي"، وروبين زينج، مؤسس أكبر صانعي بطاريات المركبات الكهربائية "كاتل"، بصفتهم جزءا من جيل جديد من كبار رجال الأعمال المليارديريين الصناعيين الذين يساعدون شي على الوصول إلى أهدافه لاستقلال الصين في مجالي التكنولوجيا والطاقة.وفقا لبيرنستين، إن شركة باي لا تملك فقط أكثر خطط توسيع القدرة طموحا في صناعة أقطاب الكاثود، بل أيضا أقل التكاليف الرأسمالية.في ملفات الشركة الصادرة في آذار (مارس)، أشارت الشركة، بقيمة سوقية قدرها 4.4 مليار دولار، إلى "طفرة" للمركبات الكهربائية.قالت إن "معدل انتشار مركبات الطاقة الجديدة في أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية أقل بكثير منه في الصين. في الوقت الذي تعمل فيه الشركة على تطوير استراتيجية التدويل الخاصة بها بسرعة، تطبق منتجاتها بشكل أساسي في الأسواق الخارجية، حيث تضم مساحة ضخمة للتطوير المستقبلي".قد يمثل هذا التوسع في الولايات المتحدة وأوروبا تحولا مهما للمجموعة. مع قواعد الإنتاج في مقاطعات هوبي وقويتشو وجيجيانغ الصينية، والآن في كوريا الجنوبية أيضا، كان أكبر عملاء رونباي هم أكبر صانعي البطاريات في الصين، بما في ذلك "كاتل" و"إس في أوه إل تي" و"فاراسيس" و"إيف". كما أن لديها عقدا لتزويد "إس كيه"، ثاني أكبر صانع للبطاريات في كوريا.قد يعقد قانون خفض التضخم لإدارة بايدن تطلعات باي الخارجية، حيث تخصص حكومة الولايات المتحدة 370 مليار دولار في شكل إعانات لتعزيز التصنيع المحلي للتكنولوجيا النظيفة وخفض الاعتماد الاقتصادي للولايات المتحدة على الصين. يجري النظر في اتخاذ تدابير مماثلة في بروكسل.قانون خفض التضخم يعني رسوما جمركية 25 في المائة على صادرات التكنولوجيا النظيفة الصينية إلى الولايات المتحدة، لكن رونباي تعتمد على إعفاء لقاعدة إنتاجها في الخارج. قالت في ملفها في مارس إنها تعتقد أن الشحنات من مصنعها في كوريا الجنوبية "لا تندرج تحت الحظر المنصوص عليه في القانون".على الرغم من هذه التأكيدات، يشعر المستثمرون بالقلق بشأن فرص الشركة في إنشاء عمليات في الولايات المتحدة وبعض أجزاء أوروبا نظرا إلى ارتفاع المشاعر المعادية للصين. مع ذلك، فإن خلفية الطلب المتزايد في التحول العالمي للمركبات الكهربائية تعني أن عديدا من الدول ستظل تعتمد على رونباي لإمدادات أقطاب الكاثود.قال تشان لي، شريك إداري في بيترا كابيتال مانجمنت، صندوق تحوط مقره سيئول له استثمارات في سلسلة الإمداد الآسيوية للمركبات الكهربائية، "في حين أن السوق لا تزال ساخنة، فمن المحتمل أن تكون خطوة جيدة بالنسبة إليهم للتوسع قدر الإمكان، والوصول إلى المستوى الذي يكونون فيه أكثر تنافسية من الآخرين، ثم سيتعين على الناس القدوم إليك".