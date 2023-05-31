الأسهم السعودية تهبط 1.1% وسط تداولات 11.8 مليار .. الأعلى في 10 أشهر

تراجعت الأسهم السعودية "تاسي" بنهاية تعاملات جلسة اليوم بنحو 126 نقطة ، حيث تضغط أسهم أرامكو ومصرفا الراجحي وبنك ساب على حركة المؤشر العام بشكل رئيسي.

انخفض سهم أرامكو السعودية الأكثر تأثيرا على حركة المؤشر العام بنحو 1.1 في المائة، ليتجه صوب أدنى إغلاق في أكثر من شهر، مع استمرار تراجع أسعار النفط

هبطت أسعار النفط أمس بنحو 5 في المائة إذ قوضت المخاوف بشأن إمكانية المصادقة على اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة شهية المخاطرة، حيث إن اعتماده يعزز من توقعات ارتفاع الطلب العالمي على الخام.

أغلق السوق السعودي قرب مستوى 11 ألف نقطة، وسط تداولات عند 11.8 مليارات ريال، هي الأعلى في 10 أشهر، فيما تركزت السيولة على أسهم البنوك والاتصالات.

سهم مصرف الراجحي أغلق على تراجع بأكثر من 1.2 في المائة، مع استمرار الاتجاه الهابط للسهم للجلسة العاشرة على التوالي، فيما أغلق عند مستوى 70.7 ريال للسهم وهو الأدنى منذ منتصف مارس الماضي.

وحول أداء الشركات، صعدت أسهم 58 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم جرير بعد صعوده 6 في المائة، بعدما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تقسيم أسهما.

في المقابل، هبطت أسهم 155 شركة تصدرها سهم الدوائية بعد تراجعه 4.8 في المائة، تلاه بنك ساب وبوبا العربية بواقع 4 في المائة، من بين الأسهم المتراجعة سابك 2.1 في المائة، في حين هبطت أسهم كيان السعودية بأكثر من 3 في المائة.