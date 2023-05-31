فرنسا: تراجع التضخم 5,1% في مايو

انخفض معدل التضخم في فرنسا بشكل ملحوظ في مايو على أساس سنوي مسجلا 5,1 في المائة، بعد أن بلغ 5,9 في المائة في أبريل وأكثر من 6 في المائة في مطلع العام، وفقا لتقدير أولي نشره اليوم المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وكتب جوليان بوجيه، رئيس القسم الاقتصادي في المعهد على تويتر: "للمرة الأولى منذ عام، تنخفض أسعار المستهلك في فرنسا عن مستواها الذي كان يبلغ نحو 6 في المائة. هذا الانخفاض كان أكثر مما كان متوقعا".

وعزا المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في بيان: "انخفاض التضخم هذا إلى التباطؤ على مدى عام واحد في أسعار الطاقة .. والسلع المصنعة والخدمات"، وكذلك السلع الغذائية التي ارتفعت بمقدار 14,1 في المائة على أساس سنوي في مايو، في مقابل 15 في المائة في أبريل.

استمر ارتفاع أسعار المنتجات الطازجة (+ 10,4 في المائة على أساس سنوي) بالوتيرة نفسها تقريبا كما في أبريل (+ 10,6 في المائة)، لكن بالمقابل ازدادت تكلفة المنتجات الغذائية الأخرى بسرعة أقل (14,8 في المائة في مقابل 15,8 في المائة في أبريل).

وتراجع التضخم بشكل أكثر وضوحا بالنسبة للطاقة التي ارتفعت أسعارها بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي في مايو بعدما قفزت بنسبة 6,8 في المائة في أبريل وأكثر من عشرة في الأشهر الأخيرة.

كذلك، تباطأت ولكن بوتيرة أقل تكلفة السلع المصنعة (+ 4,1 في المائة على أساس سنوي في مايو) والخدمات (+ 3 في المائة).

وقال وزير الاقتصاد برونو لومير على اثير فرانس إنتر إن التضخم يتباطأ، لا بل يتباطأ بشكل حاد.

خلال حدث في باريس، عد فرنسوا فيليروا دي غالو، محافظ بنك فرنسا، أنها بالطبع خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأضاف: "من المحتمل جدا أننا تجاوزنا ذروة التضخم"، مشيرا إلى أن جميع عناصر التضخم تبدو في تباطؤ.

وحده التبغ الذي قفز سعره بمقدار 9,8 في المائة على أساس سنوي في مايو، أفلت من تباطؤ التضخم وارتفع سعره للشهر الثالث على التوالي، بحسب معهد الإحصاء.

المؤشر المنسق لأسعار المستهلك، وهو المؤشر المعياري للمقارنة بين الدول الأوروبية، ارتفع بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي في مايو، أي بمعدل نمو أقل بمقدار نقطة واحدة تقريبا مما كان عليه في أبريل (+6,9 في المائة).

ومن المقرر أن ينشر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في منتصف يونيو، تقديرا آخر للتضخم لشهر مايو.