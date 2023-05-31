"فيديليتي" تخفض قيمة "تويتر" إلى 15 مليار دولار

خفضت شركة فيديليتي للاستثمارات تقييمها الضمني لـ "تويتر" إلى 15 مليار دولار، وذلك بعد ستة أشهر من شراء إيلون ماسك شركة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار.

ووفقا لتقييمات فيديليتي، فإن قيمة تويتر هي ثلث ما دفعه ماسك مقابل الشركة.

وأوضحت بحسب "سي إن بي سي" أن قيمة حصتها داخل تويتر بلغت 6.55 مليون دولار بنهاية أبريل، مقارنة بـ7.8 مليون دولار بنهاية يناير، و8.6 مليون دولار في نهاية نوفمبر، ومستويات 20 مليون دولار قبل بيع الشركة لماسك.

وكان إيلون ماسك أقر في الشهر الماضي بأن شراء تويتر لم يكن قرارا ذكيا من الناحية المالية.

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