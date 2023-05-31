ماسك: أثق تماما بالسوق الصينية وأتطلع إلى تعميق التعاون

أشاد إيلون ماسك رئيس شركة تيسلا الأمريكية لتصنيع السيارات الكهربائية اليوم في بكين اليوم بحيوية التنمية الصينية، وذلك خلال اجتماعه مع وانغ وينتاو وزير التجارة الصيني.

وأشاد ماسك خلال اللقاء وفقا لوكالة فرانس برس بحيوية التنمية في الصين وإمكاناتها، مؤكدا أنه يثق تماما بالسوق الصينية ويتطلع إلى مواصلة تعميق تعاون فوائده متبادلة.