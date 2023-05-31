تداول الليرة التركية بالقرب من مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار

جرى تداول الليرة التركية بالقرب من مستوى قياسي منخفض بعد أن وصلت لفترة وجيزة إلى 20.65 للدولار في وقت مبكر من اليوم وسط شح في السيولة، لتواصل خسائرها بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة ليدخل حكمه عقده الثالث.

وتراجعت الليرة إلى 20.62 للدولار بحلول الساعة (04:12) بتوقيت جرينتش لتبقى أقل بنحو 1 في المائة عن مستواها في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء عندما سجلت 20.42 للدولار. وتراجعت قيمة الليرة بالفعل عن منتصف مايو أيار على خلفية اتجاه السياسات الاقتصادية بعد الجولة الأولى من الانتخابات.

وهوت الليرة أكثر من 9 في المائة منذ بداية العام وخسرت أكثر من 90 في المائة من قيمتها على مدار عقد، مع مرور الاقتصاد بموجات من الازدهار والكساد ونوبات التضخم المرتفع.

