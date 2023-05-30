سوق سوداء لبيع الوقود في نيجيريا بعد رفع الدعم

في ردة فعل سريعة على قرار الرئيس النيجيري بولا تينوبو، إلغاء دعم الوقود الذي تموله الحكومة على مدى عقود والذي ساعد في خفض سعر البنزين، اضطر الكثير إلى الاصطفاف في طوابير طويلة أمام محطات الوقود بغرض التعبئة قبل البيع بالأسعار الجديدة، فيما سارع سائقوا السيارات إلى تخزين الوقود قبل ارتفاعه، بينما شهدت شوارع لاغوس سوق سوداء لبيعه. (أ.ب).

وقال رئيس نيجيريا المنتخب حديثا، بولا تينوبو، إن دعم الوقود "قد ولى"، مضيفا"نشيد بقرار الحكومة السابقة بالتخلص تدريجيا من نظام دعم البنزين الذي كان يدعم الأثرياء أكثر من الفقراء".