خلافات سقف الدين الأمريكي تهبط بالنفط 5% إلى 73.2 دولار

هبطت أسعار النفط بنحو خمسة بالمائة اليوم الثلاثاء، إذ قوضت المخاوف بشأن إمكانية المصادقة على اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة شهية المخاطرة فيما ألقت الرسائل المتضاربة من كبار منتجي النفط بظلالها على توقعات المعروض قبل اجتماعهم المرتقب بعد أيام.

‭و‬انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5% لتسجل 73.22 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي 5% إلى 69.02 دولار للبرميل، وفقا لـ"رويترز".

وقال بعض النواب الجمهوريين المتشددين إنهم قد يعارضون اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلا أن الرئيس جو بايدن المنتمي إلى الحزب الديمقراطي ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي لا يزالان متفائلين إزاء المصادقة على الاتفاق.