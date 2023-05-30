انطلاق المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة في كاوست

أطلقت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" فعاليات المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة التابع لمجلة تايمز للتعليم العالي الذي يستمر في الفترة من 29 مايو إلى 1 يونيو 2023.



ويعتبر هذا المؤتمر الأول من نوعه في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث استقطب حضور ومشاركة أكثر من 1000 من قادة الفكر والمبتكرين من الجامعات الرائدة في المنطقة ، بما في ذلك جامعة الأمير سلطان ، وجامعة المعرفة ، وجامعة الإمارات العربية المتحدة ، وجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز ، إلى جانب مسؤولي التعليم في المملكة العربية السعودية ، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ومكتب الإدارة الاستراتيجية، وشبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في السعودية.



وقال البروفيسور توني تشان رئيس كاوست بمناسبة استضافة هذا الحدث "طرح المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة رؤى جريئة، وشكل منصة لتشكيل تحالفات جديدة وقوية بين المشاركين. أتمنى أن يكون هذا المؤتمر دعوة إلى الجامعات العالمية لتوجيه برامجها التعليمية والبحثية والابتكارية والتوعية نحو تحقيق نتائج ملموسة ومؤثرة".



وشهد المؤتمر حضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، الذي شارك بكلمة رئيسية ، حول موضوع "الاستثمار في التحول" في السعودية. وأكد أن هذا المؤتمر يعد منصة متميزة لاستعراض الجهود والطرق المبتكرة والخبرات البحثية في مجال الاستدامة الدولية، وقال "هناك فرصة كبيرة للتعاون بين المملكة والشركاء الدوليون. وأنا متفائل جدًا بأننا سنطور معًا حلولًا ناجحة للتحديات التي نواجهها".



ومن بين المتحدثين البارزين في المؤتمر الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والرئيس التنفيذي لشركة لوسيد موتورز، وعدد من رؤساء الجامعات السعودية والإقليمية.



من جانبه شدد الدكتور الجاسر في كلمته على الالتزام القوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتعميق شراكتها مع كاوست، وقال " من خلال تعاوننا الاستراتيجي، سنستفيد من خبرات كاوست لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات الاقتصادية، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتطبيقات الرقمية".



يشار إلى أن البروفيسور تشان أدار حلقة نقاش خاصة يوم 29 مايو عن "الرقمنة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة". وانضم إليه سبعة متحدثين آخرين من الجامعات السعودية، ومن بينهم الدكتورة هايدي العسكري، مدير أول التنوع والشمول في الهيئة الملكية لمدينة الرياض.



كما جرى خلال المؤتمر الكشف عن قائمة مجلة تايمز للتعليم العالي لتصنيف الجامعات المؤثرة لعام 2023، إلى جانب تقديم دورات رئيسية حول كيفية استخدام البيانات التي تقيس جهود 1700 جامعة حول العالم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء شراكات متينة بين هذه المؤسسات.



وأكد فيل باتي، كبير مسؤولي الشؤون العالمية في تايمز للتعليم العالي "نأمل أن تُستخدم البيانات الفريدة لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتحفيز بناء تحالفات جديدة وشراكات مؤثرة في هذه القمة، من خلال تسليط الضوء على الممارسات الممتازة في مجال التعليم العالي العالمي، وعبر جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وإتاحة الفرص للفرق البحثية في الجامعات للتواصل مع الجهات الممولة وصانعي السياسات".



كما استضاف المؤتمر حلقة نقاش عن "تشكيل النظم الغذائية العالمية" صباح يوم الأربعاء 31 مايو، قدمتها شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في السعودية بالاشتراك مع السفارة النرويجية ، وشملت قائمة المتحدثين كل من سفير مملكة النرويج لدى المملكة توماس ليد بول ، وريتا كولومبيا ، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في السعودية.