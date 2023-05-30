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أخبار اقتصادية- عالمية

أردوغان: عازمون على حماية المواطنين من التضخم المرتفع .. سنخفضه ليصبح في خانة الآحاد

أردوغان: عازمون على حماية المواطنين من التضخم المرتفع .. سنخفضه ليصبح في خانة الآحاد

"الاقتصادية" من الرياض

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم إن الحكومة عازمة على اتخاذ خطوات لحماية المواطنين من التضخم المرتفع وتخفيضه ليصبح في خانة الآحاد لتخفيف هذا العبء عن كاهل الشعب.
وفي كلمته خلال الاجتماع العام السنوي لاتحاد الغرف والتبادل السلعي بعد فوزه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية يوم الأحد، قال أردوغان إن الحكومة ستجذب الاستثمارات إلى تركيا.
وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 44 في المائة في أبريل من ذروة 24 عاما البالغة 85.5 في المائة والمسجلة العام الماضي، وفقا لـ"رويترز".

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