مجلس الوزراء يقر الإطار الموحد الشامل لتقييم القدرة المالية والثروة للأفراد والأسر

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال جلسته التي عقدها اليوم في قصر السلام بجدة على سياسة تنمية الطفولة المبكرة، والإطار الموحد الشامل لتقييم القدرة المالية والثروة للأفراد والأسر، إضافة إلى الموافقة على التقويم الدراسي لعام 1445 وقواعده المنظمة.

وفي مستهل الجلسة، أطلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من رئيس القمر.

وأوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام، أن المجلس تناول مجمل أعمال الدولة في الأيام الماضية، لا سيما ما يتصل بتعزيز أواصر العلاقات بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في مختلف الأصعدة.

وأشاد مجلس الوزراء في هذا السياق، بمخرجات الدورة (5) لمجلس التنسيق السعودي العراقي التي عقدت في جدة، وما شهدته من التوقيع على مذكرات تفاهم في عدد من المجالات، والتأكيد على عزم البلدين رفع وتيرة تعاونهما، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز أمن واستقرار المنطقة ويدفع بعجلة التنمية.

وتطرق المجلس، إلى ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في الدورة (76) لجمعية الصحة العالمية في جنيف، من إبراز جهودها في الحد من مهددات الصحة العامة عالميا، وإيجاد الحلول في التأهب للجوائح والاستجابة لها، وابتكار برامج تعزز الاستدامة الصحية للإنسان.

ونوه بالخطى المتسارعة للمملكة نحو مواجهة التغيّر المناخي ودفع الحلول الخضراء والمستدامة بحزمة مبادرات ستسهم بمشيئة الله بتقليل الانبعاثات الكربونية، ومنها بناء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم بنيوم، مستهدفة تلبية الطلب المتزايد على الطاقة عالميا، وتعزيز دورها الريادي في تطوير مصادر طاقة جديدة وبديلة.

وبين أن المجلس أكد حرص الدولة على تطوير وتنويع اقتصاد المملكة وتحسين البيئة الاستثمارية، مشيدا في هذا الصدد بما شهده منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة الذي عقد في الرياض، من توقيع اتفاقيات ومنح تراخيص لبدء أعمال هذه المناطق ما يعكس النقلة النوعية للاقتصاد السعودي وتنافسيته ويبرز الفرص الواعدة الجديدة الجاذبة للاستثمارات المباشرة إليه.

وتابع المجلس، مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وخاصة الوضع في السودان ومسار محادثات جدة، وما أثمرت عنه من اتفاقات حول وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية، في ظل جهود المملكة الهادفة إلى دعم الحلول السياسية في هذا البلد وتقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع.

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، من بينها تقريران سنويان لصندوق التنمية الزراعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

القرارات

- التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وبولندا للتعاون في مجال الطاقة.

- التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية والبرتغال للتعاون في مجالات الطاقة.

- التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين السعودية وتركيا في المجال الإعلامي.

- التباحث في شأن مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون بين نيجيريا وغانا وموريتانيا مع السعودية في المجال الإعلامي.

- التباحث في شأن مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون بين مصر وتشاد والبحرين وقطر مع السعودية في المجال الإعلامي.

- التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وبريطانيا للتعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار.

- التباحث في شأن مشروع اتفاقية بين السعودية ومصر في مجال تطوير عبور سفن النزهة وسفن الشحن عبر قناة السويس.

- الموافقة على سياسة تنمية الطفولة المبكرة، والموافقة "من حيث المبدأ" على الإطار الموحد الشامل لتقييم القدرة المالية والثروة للأفراد والأسر.

- الموافقة على التقويم الدراسي لعام 1445 (2023 - 2024)، والموافقة على القواعد المنظمة له.

- تجديد عضوية عبدالعزيز السعيد وأحمد الفرحان وثبيت الشهراني، في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

الترقيات

- ترقية سعود العثمان إلى (مدير عام) بالمرتبة (15) في وزارة الداخلية.

- ترقية هيلة المكيرش إلى (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (15) في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

- ترقية عبدالعزيز النويصر إلى (مستشار أمني) بالمرتبة (14) في وزارة الداخلية.

- ترقية صالح القرني إلى (مدير عام) بالمرتبة (14) في وزارة الصحة.

- ترقية عبدالله المنيع إلى (مستشار هندسة معمارية) بالمرتبة (14) في وزارة الصحة.