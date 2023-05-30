التضخم المفرط يجبر الزيمبابويين على مقاطعة المحال والشراء من الباعة المتجولين

بعد غروب الشمس في هراري، انفجرت شوارع عاصمة زيمبابوي فجأة، عربات وسيارات وشاحنات تحولت إلى متاجر مؤقتة، غير مصرح بها، تبيع أي شيء من البطاطس إلى حفاضات الأطفال على أرصفة وسط المدينة، من الأفضل القيام بالتسوق ليلا في أوقات التضخم المفرط والصعوبات الاقتصادية.

ويلجأ الزيمبابويون الذين يعانون أزمة السيولة بشكل متزايد، إلى البائعين غير الرسميين لشراء البقالة، حيث يمكن للباعة المتجولين في الشوارع، مع وجود القليل من النفقات العامة أو بدونها، تحمل تكاليف متاجر السوبر ماركت الكبيرة.

يقول بليسينج ستيفن (23 عاما) وهو سائق سيارة أجرة، يشتري زجاجة عصير مقابل 0.5 دولار في كشك على جانب الطريق بدلا من السوبر ماركت حيث تكلف دولارا واحدا "دائما ما يكون كل شيء أرخص في الخارج، أنا أدخر المال".

ويزعم بائع عصير متجول، أنه يحصل على عملاء أكثر من منفذ البيع بالتجزئة الذي يعمل أمامه، وقال "كل المشروبات التي أبيعها هنا يتم تحصيل رسومها مرتين" ، مشيرا إلى فرع من سلسلة سوبر ماركت Foodworld.

وارتفع التضخم إلى السطح في الأسابيع الأخيرة حيث تستعد زيمبابوي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتوقعة في أغسطس، وبلغ 280 في المائة في أبريل، ويقدر المحللون أن معدل التضخم في الواقع 700 في المائة.

يلقي الاقتصاديون باللوم في الأزمة على الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية في السوق السوداء "حيث تتم معظم عمليات التداول"، وفي الشهر الماضي فقط، تم تداول الدولار الزيمبابوي عند 1000 مقابل نظيره الأمريكي الأكثر طلبا.

اليوم ، تبلغ تكلفة الدولار الواحد ما بين 3800 و4000 دولار زيمبابوي في الشارع - على الرغم من أن السعر الرسمي هو 1888. أدى هذا الوضع إلى جنون الأسعار في محال السوبر ماركت.

ولاحظ مراسلو "فرانس برس"، في الأيام الأخيرة قيام الموظفين بتغيير بطاقات أسعار السلع كل صباح في محاولة لمواكبة سعر الصرف، لقد أعاد هذا ذكريات 2008، عندما كان التضخم المفرط خارج نطاق السيطرة لدرجة أن رواد المطعم سيرون سعر عشاءهم يتغير قبل أن يتمكنوا من الانتهاء من تناوله.

وفي ذلك الوقت، أصدر البنك المركزي ورقة نقدية بقيمة 100 تريليون دولار "أصبحت الآن عنصرا لهواة الجمع"، واضطرت الحكومة في النهاية للتخلي عن العملة المحلية واعتماد الدولار الأمريكي كعملة قانونية.

وتم إحياء الدولار الزيمبابوي في 2019، ولكن يبدو أنه يعاني نفس الأمراض مثل تجسده السابق. يفضل معظم الزيمبابويين القيام بأعمال تجارية، والحصول على أموال، والاحتفاظ بمدخراتهم بالدولار الأمريكي، كثير من الذين يتقاضون رواتبهم بالمال المحلي يهرعون إلى محال الصرافة في يوم الدفع.

وقال تاريساي بيرا (36 عاما)، وهو يشتري أدوات نظافة من بائع متجول "أصبح شراء البقالة من السوبر ماركت بعملتنا الخاصة أمرا مكلفا الآن"، مضيفا إن متاجر كيربسايد لا تأخذ سوى الدولار الأمريكي والأسعار هناك "نادرا ما تتغير"، وتصبح التجارة في الشوارع أكثر انشغالا بعد حلول الظلام نظرا لقلة رجال الشرطة الذين يتنقلون، ولا يسمح لمعظم الباعة المتجولين بالعمل.

وقال البائع جوليوس مونياني (46 عاما) "إذا أتينا في وقت أبكر، فقد ينتهي بنا الأمر بمصادرة بضائعنا وتغريمها"، حيث لجأت الحكومة إلى وسائل مختلفة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، بما في ذلك إصدار عملات ذهبية وإطلاق عملة رقمية مدعومة بالذهب، ولكن دون جدوى حتى الآن. ويبلغ سعر الفائدة الرئيس للبنك المركزي حاليا 140 في المائة.

وألقى وزير المالية السابق تنداي بيتي، وهو سياسي معارض الآن، باللوم على صاحب مكتبه السابق، مثولي نكوبي، في الكثير من الفوضى، وكتب على تويتر الأسبوع الماضي "الخزانة، حارس البوابة الطبيعية أصبح هو محطم البوابة".

وبدلا من ذلك، أشار الرئيس إيمرسون منانجاجوا بإصبع الاتهام إلى الشركات المحبة للدولار الأمريكي، وكتب منانجاجوا في عمود صحافي أسبوعي في وقت سابق من هذا الشهر "العمال الزيمبابوي الذين يكسبون دولارات يضطرون الآن إلى شراء الأساسيات بأسعار حصرية بالعملة الأجنبية".

ويعتقد آخرون مثل الخبير الاقتصادي بروسبر تشيتامبارا، أن سخاء منانجاجوا قبل الانتخابات قد يكون له علاقة بالأزمة، وحصل العاملون في القطاع العام على زيادة 100 في المائة في رواتبهم في مارس، مهما كان السبب، فإن الأعمال تزدهر لتجار الشوارع. وقال "يجد العملاء أنه من الممكن الشراء منا، فنحن حرفيا ليس لدينا منافسة".