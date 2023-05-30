ألمانيا تطالب أوروبا بتوسيع التجارة مع أوكرانيا عبر إيجاد بديل لطرق البحر الأسود

طالب جيم أوزدمير وزير الزراعة الألماني المفوضية الأوروبية اليوم بأن تضع توسيع طرق التجارة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي على رأس أولوياتها.

وقال الوزير المنتمي إلى حزب الخضر في بروكسل اليوم إن هذه الخطوة تتعلق بشكل محوري تماما بضرورة وضع حد أخير لابتزاز أوكرانيا عن طريق اتفاق البحر الأسود.

وأعرب أوزدمير عن اعتقاده بأن البحر الأسود غير آمن، مشيرا إلى أن من المهم الآن أن يقوم أحد ما بأخذ زمام المبادرة في مسألة طرق التصدير البديلة، وأردف:"أنتظر من المفوضية الأوروبية أن تأخذ القضية على رأس أولوياتها".

وكان الاتحاد الأوروبي مضى قدما في توسيع طرق التجارة البديلة كرد فعل على حصار البحر الأسود.