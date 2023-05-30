"جيه بي مورجان" يطلق روبوت دردشة ذكيا لدعم قرارات المستثمرين

قدم مصرف جيه بي مورجان تشيس الأمريكي طلبا للحصول على علامة تجارية لأداة دردشة جديدة تحمل اسم «IndexGPT»، تهدف إلى توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم المشورة لعملاء البنك قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

تستخدم الأداة الجديدة التي طورها فريق مكون من 1500 عالم بيانات ومتخصص في تقنيات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغة، إضافة إلى الاستفادة من برامج الحوسبة السحابية.

ووفا لـ "سي إن بي سي" تعمل أداة «IndexGPT» على تحليل أداء عدد من الأوراق المالية والاختيار بينها، لتوجيه العملاء الذين يسعون لاتخاذ قرارات استثمارية ناجحة.

لم يتضح بعد تاريخ إطلاق هذه الخدمة لعملاء البنك الذي يعد واحدا من أكبر المؤسسات المالية في الولايات المتحدة، لكنها قد تكون أولى ابتكارات المصارف العالمية في هذا المجال، والتي تستفيد من النجاح الذي حققته أدوات نماذج اللغة الذكية غداة إطلاق تطبيق "تشات جي بي تي" الذي أطلقته شركة "أوبن إيه آي" الأمريكية في نوفمبر الماضي.

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