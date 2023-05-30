تراجع الدولار وسط ترقب للصعوبات التي قد تواجه إقرار اتفاق سقف الدين

تراجع الدولار اليوم قليلا مقابل سلة من العملات الرئيسة لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له في شهرين بعد أن زاد الاتفاق الخاص بسقف الدين الأمريكي من شهية المخاطرة، وذلك على الرغم من أن إقرار الاتفاق في الكونجرس قد يواجه صعوبات.

وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة 0.02 في المائة إلى 104.28 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى في شهرين البالغ 104.42 نقطة الذي لامسه يوم الجمعة. ومن المتوقع أن ينهي المؤشر الشهر على ارتفاع قدره 2.5 في المائة.

وقال عدد قليل من نواب الحزب الجمهوري من اليمين المحافظ أمس إنهم سيعارضون أي اتفاق لرفع سقف الدين الأمريكي الذي يبلغ حاليا 31.4 تريليون دولار.

وتسلط هذه المعارضة الضوء على العقبات التي سيواجهها الرئيس جو بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي لإقرار الاتفاق في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون قبل أن تصل البلاد إلى الحد الأعلى للدين بحلول يوم الإثنين المقبل على الأرجح.

وارتفع اليورو 0.01 في المائة إلى 1.0706 دولار، كما زاد الجنيه الاسترليني في أحدث جلسة للتداول إلى 1.2356 دولار بارتفاع 0.04 في المائة على مدى اليوم.

وزاد الين الياباني 0.11 في المائة إلى 140.31 للدولار بعد أن لامس أدنى مستوى في ستة أشهر عند 140.91 ين للدولار أمس.