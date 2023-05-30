ارتفاع إنتاج تويوتا 13.8% خلال أبريل الماضي

أعلنت شركة "تويوتا موتور كورب" اليوم ارتفاع إنتاجها العالمي بنسبة 13.8 في المائة خلال أبريل الماضي مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 787 ألفا و800 وحدة، فيما يعد رقما قياسيا بالنسبة لأبريل، وذلك في ظل سعي الشركة للتغلب على تداعيات جائحة كورونا ونقص الرقائق.

وذكرت وكالة "كيودو اليابانية للأنباء" أن إنتاج الشركة خارج اليابان ارتفع بنسبة 14.7 في المائة ليصل إلى 514 ألفا و738 سيارة، فيما يعد أيضا رقما قياسيا بالنسبة لأبريل، حيث ارتفع الإنتاج في الصين بنسبة 51.9 في المائة بعد إلغاء قيود مكافحة كورونا في شنغهاي.

وارتفع الإنتاج المحلي بنسبة 12.2 في المائة ليصل إلى 273 ألفا و62 سيارة، ويرجع ذلك إلى انتعاش الطلب في اليابان وتحسن عمليات شراء أشباه المواصلات.

وارتفعت المبيعات العالمية بنسبة 4.9 في المائة لتصل إلى 800 ألف و863 وحدة، ويرجع ذلك لانتعاش المبيعات في اليابان، التي سجلت زيادة بنسبة 21.5 في المائة لتصل إلى 125 ألفا و326 سيارة.

