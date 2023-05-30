سهل للتمويل توزع 50 مليون ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن 2022



أعلنت شركة "سهل للتمويل" توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 50 مليون ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن العام المالي 2022 بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد التي تمثل 5 في المائة من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

إجمالي المبلغ الموزع 50,000,000 ريال سعودي عدد الأسهم المستحقة للأرباح 100,000,000 حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال سعودي نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) 5 % تاريخ الأحقية تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة الذي سيتم تحديده لاحقا والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة. تاريخ التوزيع سيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقا بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة.