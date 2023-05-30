ارتفاع أسعار المتاجر في بريطانيا 9 % خلال مايو .. أعلى مستوى لها

أظهرت بيانات اتحاد متاجر التجزئة البريطاني "بي.آر.سي" الصادرة اليوم ارتفاع معدل تضخم أسعار المتاجر في بريطانيا خلال مايو إلى 9 في المائة سنويا، وهو أعلى مستوياته منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 2005، مقابل 8.8 في المائة خلال أبريل الماضي.

كما بلغ معدل التضخم الشهري لأسعار المتاجر خلال الشهر الحالي 0.5 في المائة. في المقابل تراجع معدل تضخم أسعار الغذاء وفقا لمؤشر اتحاد متاجر التجزئة بنسبة طفيفة ليسجل 15.4 في المائة خلال الشهر الحالي مقابل 15.7 في المائة خلال الشهر الماضي.

حيث جاء تراجع معدل تضخم أسعار الغذاء مدفوعا بدرجة كبيرة بانخفاض أسعار الطاقة والحاصلات، رغم عدم تراجع أسعار بعض السلع الغذائية مثل الزبد والحليب والفواكه والأسماك، بحسب هيلين ديكنسون الرئيس التنفيذي للاتحاد.

يذكر أن بيانات أسعار المتاجر تعتمد على المعلومات التي تم جمعها خلال الفترة من 1 إلى 7 مايو الحالي.