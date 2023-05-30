النفط يهبط 2% وسط خلافات سقف الدين الأمريكي

هبطت أسعار النفط بنحو اثنين بالمائة اليوم، إذ قوضت المخاوف بشأن إمكانية المصادقة على اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة شهية المخاطرة فيما ألقت رسائل كبار منتجي النفط بظلالها على توقعات المعروض قبل اجتماع أوبك بلس المرتقب بعد أيام.

‭و‬هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.36 دولار أو 1.8 في المائة إلى 75.71 دولار للبرميل بحلول الساعة (08:59) بتوقيت جرينتش. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.19 دولار إلى 71.48 دولار للبرميل بانخفاض 1.6 في المائة عن السعر عند الإغلاق يوم الجمعة. ولم تكن هناك تسوية أمس نظرا لأنه كان عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقال بعض النواب الجمهوريين المتشددين أمس إنهم قد يعارضون اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة، إلا أن الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لا يزالان متفائلين إزاء المصادقة على الاتفاق.

وتوصل بايدن ومكارثي مطلع الأسبوع إلى اتفاق لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار والحد من الإنفاق الحكومي للعامين المقبلين. ويتعين أن يقر الكونجرس المنقسم الاتفاق قبل الخامس من يونيو، وهو اليوم الذي قالت وزارة الخزانة إن البلاد قد لا تكون قادرة بحلوله على الوفاء بالتزاماتها الأمر الذي قد يتسبب في اضطرابات للأسواق المالية.

ويتزامن الموعد النهائي لإقرار سقف الدين تقريبا مع اجتماع من المقرر عقده في الرابع من يونيو لتحالف أوبك+، وسط حالة من الغموض حول ما إذا كان التحالف سيعلن المزيد من خفض الإنتاج بعد التراجع الأخير في الأسعار.

وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي للأوراق المالية: "حول المستثمرون انتباههم إلى نتائج اجتماع أوبك+".

كما يترقف المتعاملون وفقا لـ"رويترز" بيانات التصنيع وقطاع الخدمات في الصين التي ستصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات على تعافي الطلب على الوقود.