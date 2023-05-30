الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع وسط تفاؤل قطاع تصنيع الرقائق

أغلق المؤشر نيكاي الياباني اليوم على تراجع للجلسة الرابعة على التوالي وسط تفاؤل إزاء نمو الاستثمارات في صناعة أشباه الموصلات في البلاد.

وقفز سهم أدفانتست كورب 2.38 في المائة لتصل مكاسبه خلال الأيام الأربعة الماضية إلى 29 في المائة وسط توقعات بأن تقود شركة تصنيع معدات اختبار الرقائق طفرة للذكاء الاصطناعي مع عميل‭ ‬ها إنفيديا كورب.

وهبط سهم الخطوط الجوية اليابانية 0.71 في المائة ما أدى لتراجع أسهم شركات النقل الجوي، وذلك بعد ارتفاع أسعار النفط.

ووفقا لـ"رويترز" عكس المؤشر نيكاي خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.3 في المائة عند 31328.16 نقطة. ولامس المؤشر أمس 31560.43 نقطة، وهو مستوى لم يصل إليه منذ يوليو من عام 1990.

أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فهبط 0.07 في المائة إلى 2159.22 نقطة.

وتجاوز عدد الأسهم الخاسرة تلك الرابحة على المؤشر نيكاي، الذي سجلت أسهمه القيادية أداء فاق السوق بشكل عام وسط تدفقات أموال ساخنة من الخارج.

ومن بين 33 مؤشرا تمثل مختلف الصناعات في بورصة طوكيو للأوراق المالية، كان المؤشر الفرعي لصناعة الحديد والصلب هو الرابح الأكبر بارتفاع 1.45 في المائة فيما كان المؤشر الفرعي لشركات التأمين الخاسر الأكبر بتراجع 1.37 في المائة.