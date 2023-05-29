وزير المالية : المناطق الاقتصادية الخاصة .. جاذبة للاستثمار ومعززة للنمو



أكد وزير المالية محمد الجدعان،أن المناطق الاقتصادية الخاصة ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي،وتحقيق التنمية المستدامة، وجذب الاستثمار،وخلق فرص العمل،وتعزيز الصادرات،وبناء القدرة الإنتاجية، إضافة إلى دعم تكامل سلسلة القيمة العالمية،والارتقاء والتنويع الصناعي.

وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان " منظومة المناطق الاقتصادية الخاصة والإطار التنظيمي" التي أقيمت خلال أعمال منتدى الاستثمار في المناطق الخاصة في مدينة الرياض- أن برنامج المناطق الاقتصادية الخاصة يمثل إحدى الأدوات التي تم وضعها لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية السعودية 2030، حيث تتوافق أهداف وعمليات هيئة المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة بشكل كامل مع جميع مستهدفات الرؤية والتطورات والتغييرات التنظيمية والمجتمعية والمشاريع المخطط لها.

وقال :"عندما بدأنا تطوير برنامج المناطق الاقتصادية الخاصة، تأكدنا أنه مكمل للاقتصاد الأساسي وليس منافسًا له، والهدف من هذه المناطق الاقتصادية هو استهداف مستثمرين محددين من قطاعات معينة؛من أجل الحد من المزاحمة بين الاقتصاد الأساسي والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وبيَّن الجدعان أن المنطقة اللوجستية الخاصة المتكاملة بالرياض هي الأولى من نوعها التي تجمع بين أفضل الممارسات العالمية في التنظيم والتكنولوجيا والبنية التحتية؛مما يوفر للشركات فرصة إيجاد روابط بين المستثمرين والموردين والجمارك والحكومة.