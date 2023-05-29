السعودية توقع مذكرتي تفاهم مع مايكروسوفت وأوراكل في مجال الحوسبة السحابية

وقعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مذكرتي تفاهم مع شركة مايكروسوفت العربية وشركة أوراكل خلال منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، بهدف التباحث حول أوجه التعاون

والفرص المطروحة في المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية في المملكة بما يخدم المصالح ويحقق الأهداف المشتركة.

ومثل الهيئة خلال التوقيع نائب المحافظ لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة رائد الفايز، فيما مثّل "مايكروسوفت" رئيس شركة مايكروسوفت العربية وشمال الشرق الأوسط المهندس ثامر الحربي، وفي المذكرة الأخرى مثل "أوراكل" نائب الرئيس لقطاع الحوسبة السحابية في أسواق السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا فهد الطريّف.

وتسعى الهيئة من خلال مذكرتي التفاهم إلى تسريع نمو قطاع الحوسبة السحابية والمعلوماتية بما ينعكس إيجابا على تشجيع الشركات العالمية الرائدة في مجال الحوسبة السحابية على الانضمام للمنطقة، واستحداث وظائف نوعية للشباب السعودي، بالإضافة إلى الإسهام في زيادة الناتج المحلي غير النفطي.

يشار إلى أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الجهة المعنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، لتعزيز ريادة المملكة كمركز إقليمي للاقتصاد الرقمي وجذب أبرز الشركات العالمية الرائدة في مجال الحوسبة السحابية، والتعزيز من استخدامها في جميع أنحاء المملكة؛ لجعلها وجهة رائدة في تقنيات الحوسبة المتقدمة، ومحركا في نمو قطاع الاتصالات والتقنية.