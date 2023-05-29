الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد.. أسوأ أداء خلال 8 أشهر

هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار اليوم، لكن الأسهم ارتفعت بعد أن فاز الرئيس أردوغان بولاية رئاسية جديدة أمس.

وفاز أردوغان على الرغم من سنوات الاضطرابات الاقتصادية التي يلقي منتقدوه باللوم فيها على سياساته الاقتصادية غير التقليدية والتي تعهدت المعارضة في حملتها الانتخابية بإلغائها.

وتراجعت الليرة إلى 20.10 ليرة للدولار في أسوأ أداء يومي لها منذ ثمانية أشهر، متجاوزة المستوى القياسي المتدني السابق الذي لامسته يوم الجمعة.

وهبطت الليرة أكثر من سبعة في المائة منذ بداية العام وفقا لوكالة رويترز، وخسرت أكثر من 90 في المائة من قيمتها على مدى عقد مع مرور الاقتصاد بموجات من الازدهار والكساد ونوبات كثيرة من ارتفاع التضخم وأزمة العملة.

وبعد أزمة العملة عام 2021، اضطلعت السلطات التركية بدور فعال بصورة متزايدة في أسواق صرف العملات الأجنبية. وأصبحت التحركات اليومية صغيرة على نحو غير اعتيادي بينما تضاءلت احتياطيات العملات الأجنبية والذهب.

وشهدت الليرة حركة يومية بأكثر من 0.25 في المائة في مرات معدودة فحسب منذ مطلع نوفمبر، ما يجعل هبوط اليوم بنسبة 0.58 في المائة أمرا ملحوظا.

في الوقت نفسه، حققت الأسهم مكاسب مع صعود المؤشر "بي.آي.إس.تي-100" القياسي 4.36 في المائة وارتفاع مؤشر البنوك أكثر من 3.09 في المائة. وتضاءلت حصة مديري الأصول الأجانب من الأسهم التركية في السنوات الأخيرة، ويقود المستثمرون المحليون السوق بشكل رئيسي.

وهبطت السندات التركية المقومة بالدولار في الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها فيما لا يقل عن ستة أشهر، بينما ارتفعت مبادلة مخاطر الائتمان إلى أعلى مستوياتها في سبعة أشهر. واليوم استقرت السندات الدولية التركية، في ظل إغلاق أسواق الولايات المتحدة ودول أوروبية كثيرة لكون اليوم عطلة، بينما تحوم مستويات مبادلة مخاطر الائتمان فوق المستوى الذي أغلقت عليه يوم الجمعة.