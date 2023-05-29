الرئيس النيجيري الجديد: زمان دعم البنزين قد ولى.. يستفيد منه الأثرياء وليس الفقراء

قال بولا تينوبو رئيس نيجيريا المنتخب حديثا، اليوم إن دعم الوقود قد ولى.

ووفقا لوكالة بلومبرج قال تينوبو في كلمة تنصيبه بالعاصمة أبوجا: "نشيد بقرار الحكومة السابقة بالتخلص تدريجيا من نظام دعم البنزين الذي كان يدعم الأثرياء أكثر من الفقراء".

وقال إن الحكومة ستعيد ضخ أموال دعم الوقود في شكل استثمارات في البنية التحتية العامة والتعليم والرعاية الصحية وتوفير وظائف.

وحث تينوبو البنك المركزي على العمل نحو تحقيق سعر صرف موحد، داعيا إلى خفض أسعار الفائدة لتنشيط الاقتصاد.

وقال إن الحكومة المقبلة ستستهدف معدل نمو اقتصادي يبلغ 6% على الأقل.