تراجع إنتاج زيت النخيل وسط ضعف الطلب على التصدير

تراجع زيت النخيل في الوقت الذي يرجح فيه المتعاملون ارتفاع الإنتاج على المدى القريب في أكبر الدول المنتجة في العالم وسط ضعف الطلب على التصدير وهو ما من شأنه أن يمهد الطريق أمام زيادة المخزون، بحسب "بلومبرج".

وأغلقت أسعار العقود الآجلة عند مستوى منخفض بلغ 0.4% في كوالالمبور، بعد ثلاثة أيام من تحقيق مكاسب.

وقال أنيلكومار باجاني، كبير الباحثين في مجموعة سونفين في مومباي، إن السوق قلق بشأن زيادة الإنتاج في مايو بعدما أظهرت التقديرات من المطاحن بزيادة كبيرة في جنوب شبه الجزيرة الماليزية .

وأضاف باجاني: "السوق يتوقع الآن زيادة شهرية بواقع نحو 30% في مايو لإنتاج كل من زيت النخيل الإندونيسي والماليزي، في ظل تحسن الحصاد بعد عطلات رمضان".

ويزيد ضعف الصادرات الماليزية الضغط على زيت النخيل. وأظهرت البيانات من شركة أنترتك لقياس الخدمات، تراجع الشحنات الخارجية من ثاني أكبر منتج في العالم بواقع 0.7% في الفترة من 1 إلى 25 مايو بالمقارنة بشهر سابق، رغم توقعات بزيادة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال باجاني إنه من المتوقع الآن أن تتغير الصادرات الماليزية بشكل طفيف في مايو مقارنة بأبريل. وأضاف: "من شأن هذا أن يسفر عن زيادة طفيفة في مخزونات زيت النخيل الماليزي والإندونيسي".