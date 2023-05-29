الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع وسط تعاملات محدودة

تراجعت الأسهم الأوروبية وسط تعاملات محدودة اليوم متأثرة بأسهم التكنولوجيا والبنوك، فيما يعكف المستثمرون على تقييم الاتفاق الذي تم التوصل إليه من حيث المبدأ في الولايات المتحدة بشأن سقف الدين الحكومي.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 0.1 في المائة وفقا لوكالة رويترز، بعدما سجل أقوى مكاسب خلال يوم واحد في قرابة الشهرين يوم الجمعة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق مغلقة اليوم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعدة دول أوروبية.

وبعد ارتفاع الأسهم الأوروبية لأعلى مستوياتها في عدة سنوات بدعم من موسم بيانات إيجابية في وقت سابق من مايو، ضغطت المخاوف من إمكانية تعثر محادثات سقف الدين في الولايات المتحدة والمؤشرات على تباطؤ اقتصادي عالمي على الأسهم الأوروبية مؤخرا.

ويتجه المؤشر ستوكس 600 الأوروبي لتسجيل أكبر انخفاض شهري له هذا العام.

