24.8 مليار ريال أرباح البنوك في السعودية خلال 4 أشهر .. الأعلى تاريخيا

ارتفعت أرباح البنوك العاملة في المملكة "سعودية وأجنبية" 3.4 في المائة خلال أبريل من العام الجاري، بما يعادل 192 مليون ريال، لتبلغ 5.8 مليار ريال، مقابل 5.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفعت أرباح البنوك خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري 13.5 في المائة (2.95 مليار ريال)، لتبلغ 24.8 مليار ريال، مقابل 21.8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتعد الأرباح المحققة خلال الأربعة أشهر في العام الجاري هي الأعلى تاريخيا وفق البيانات المتاحة لدى البنك المركزي السعودي.

ويشمل التقرير الأرباح قبل الزكاة والضرائب لعشرة بنوك وطنية، إضافة إلى فروع لـ14 بنكا أجنبيا مرخصا للعمل في السعودية، فيما لا تشمل فروع البنوك في الخارج.

وعن التطور الشهري خلال الفترة الممتدة من مطلع 1993 حتى الآن، سجلت البنوك العاملة في السعودية أعلى أرباح في تاريخها خلال مارس 2023، وحققت أرباحا خلال جميع الأشهر ما عدا سبعة أشهر فقط سجلت فيها خسائر.

أما التطور السنوي فارتفعت أرباح البنوك خلال 2022 بنسبة 29 في المائة بما يعادل 15.4 مليار ريال، لتبلغ 69.3 مليار ريال، مقابل 53.9 مليار ريال في 2021.

يأتي ذلك تزامنا مع رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يحذو حذوه البنك المركزي السعودي نتيجة ارتباط الريال بالدولار.

وحدة التقارير الاقتصادية