أول مرة منذ 2011 .. تحويلات الأجانب في السعودية دون 10 مليارات ريال للشهر الثالث

هبطت تحويلات الأجانب في السعودية خلال شهر أبريل الماضي 27.3 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغت نحو 9.92مليار ريال ( 2.65 مليار دولار) ، مقارنة بنحو 13.65 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق 2022، لتتراجع بنحو 3.7 مليار ريال

ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أستند على بيانات البنك المركزي السعودي "ساما" فإنه تحويلات الأجانب ولأول مرة منذ عام 2011 جاءت دون عشرة مليارات ريل للشهر الثالث تواليا، حيث بلغت في فبراير 9.76 مليار، بينما في مارس الماضي سجلت أدنى تحويلات في 45 شهرا بعدما بلغت 9.59 مليار ريال.

تستمر تحويلات الأجانب بتسجيل نمو سلبي على أساس سنوي وللشهر الثاني عشر على التوالي، فيما يعد نسبة الانخفاض المسجلة في مارس الماضي البالغة 34.7 في المائة أكبر انخفاض سنوي بحسب البيانات المتوفرة منذ عام 1993

ومقارنة مع الشهر السابق شهر مارس، فإن التحويلات نمت 3.4 في المائة، حيث كانت حينها عند 9.59 مليار ريال.

إلى ذلك بلغت تحويلات الأجانب منذ بداية العام الجاري نحو 39.79 مليار ريال، بانخفاض سنوي بلغ 23.6 في المائة، حيث سجلت التحويلات للفترة المماثلة نحو 52.1 مليار ريال وبفارق بلغ 12.3 مليار ريال.

خلال العام الماضي 2022 بلغت تحويلات الأجانب 143.2 مليار ريال ( 38.19 مليار دولار) مقارنة بنحو 153.9 مليار ريال (41 مليار دولار) خلال عام 2021، بانخفاض 6.9 في المائة.

9.59 مليار ريال تحويلات الأجانب في السعودية خلال مارس .. الأدنى خلال 45 شهرا