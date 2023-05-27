بعد دقائق حسم مجنونة .. بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني

احتفظ بايرن ميونيخ بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للموسم 11 على التوالي بعدما أحرز جمالا موسيالا هدفا في الدقيقة 89 ليمنحه الفوز 2-1 على مضيفه كولن ويخطف اللقب من بروسيا دورتموند.

ودخل دورتموند الجولة الأخيرة في الصدارة لكنه اكتفى بالتعادل 2-2 مع ضيفه ماينتس ليحسم بايرن اللقب بفارق الأهداف في أقوى صراع منذ سنوات.

وفي نهاية مثيرة احتفل بايرن بلقب كان بعيد المنال بينما تبخرت أحلام دورتموند في التتويج لأول مرة منذ 2012 بعد التعادل مع ماينتس بينما كان يحتاج إلى الفوز دون النظر إلى نتيجة المباراة في كولن.

وأنهى بايرن الموسم برصيد 71 نقطة متقدما بفارق الأهداف على دورتموند.

واحتل رازن بال شبورت لايبزيج وأونيون برلين المركزين الثالث والرابع على الترتيب وتأهلا إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وهبط هيرتا برلين وشالكه إلى الدرجة الثانية، فيما يخوض شتوتجارت ملحق البقاء أمام ثالث الترتيب في الدرجة الثانية.

ولم تفلح إقالة يوليان ناجلزمان في نهاية مارس والتعاقد مع توماس توخيل حيث ودع الفريق كأس ألمانيا ثم دوري الأبطال من دور الثمانية. وتجتمع إدارة بايرن في 30 مايو أيار.

وأراح كينجسلي كومان أعصاب بايرن بهدف مبكر بتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة.

ومع تأخر دورتموند 2-صفر في الشوط الأول، أدرك بايرن أن اللقب بين يديه وسيطر دون مخاطرة.

وأحرز ليروي ساني هدفا ثانيا لكن حكم الفيديو المساعد ألغاه بسبب لمسة يد قرب نهاية الشوط الأول.

وتابع مسؤولو بايرن، ومن بينهم صالح حميديتش، نتيجة المباراة في دورتموند في قلق، وأدرك كولن التعادل بواسطة ديان ليوبيتشيتش من ركلة جزاء قبل عشر دقائق من النهاية.

وبدا أن ساني أضاع فرصة حسم بايرن اللقب عندما أهدر فرصة من وضع انفراد في الدقيقة 88.

لكن موسيالا أعاد اللقب إلى ميونيخ بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة في نهاية مثيرة لموسم متقلب.

بايرن يقيل الرئيس التنفيذي أوليفر كان والمدير الرياضي صالح حميديتش بعد الفوز بلقب الدوري



قال بايرن ميونيخ إنه انفصل عن الرئيس التنفيذي أوليفر كان والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش بعد دقائق من التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للمرة 11 على التوالي اليوم السبت.

وأضاف النادي في البيان أن يان-كريستيان دريزن سيحل بدلا من كان الذي تولى المنصب في 2021 خلفا لكارل-هاينتس رومنيجه.

وتابع بايرن "كان قرارا صعبا بالانفصال عن كان لكننا توصلنا إلى نتيجة مفادها أنه بناء تطور الأوضاع فنحن بحاجة إلى تغيير".

وفاز بايرن 2-1 على مضيفه كولن بفضل هدف جمال موسيالا في الدقيقة 89 واستفاد من تعادل بروسيا دورتموند 2-2 مع ضيفه ماينتس ليحصد اللقب بفارق الأهداف.

وكان بايرن ودع كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا من دور الثمانية بعد إقالة يوليان ناجلزمان في نهاية مارس آذار وتولي توماس توخيل المسؤولية.