أعضاء سابقون في بنك إنجلترا: معدلات الفائدة متجهة إلى 6 %

حذر أعضاء سابقون بلجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا إنه سوف تكون هناك حاجة لرفع معدلات الفائدة لما يصل إلى 6 في المائة للقضاء على التضخم، وهو مستوى قال البنك إنه صعب على الأسر والشركات.

وبحسب "بلومبيرج" قال ويليم بوتر وأندرو سنتينس وديان جولياس، الذين كانوا في السابق أعضاء بلجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا ، وأعربوا عن قلقهم إزاء الأسعار المرتفعة، إن البنك المركزي سوف يكون بحاجة للمضي قدما في المزيد من الزيادات في معدلات الفائدة طوال الصيف. وقال بوتر في مقابلة "سوف تكون هناك حاجة لرفع المعدلات بشكل كبير"، متوقعا ذروة بواقع "ليس أقل من 6 في المائة" وأنه "لا يوجد سبيل أن يحقق معدل فائدة بواقع 4.5 في المائة النتيجة" المطلوبة.

وتأتي التصريحات بعد زيادة مفاجئة في قياس التضخم الرئيسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، إلى أعلى مستويات في أكثر من ثلاثين عاما. وسارع المستثمرون إلى الأخذ في الحسبان زيادة أخرى بواقع نقطة مئوية في المعدل الأساسي للبنك المركزي إلى 5.5 في المائة، وهو مستوى لم ير منذ أوائل 2008 قبل الأزمة المالية العالمية.

ووفقا لتوقعات بلومبيرج إيكونوميكس أمس الجمعة، من المرجح أن ينزلق الاقتصاد البريطاني إلى ركود في النصف الثاني من العام الجاري في حال ظلت التحول المفاجئ في توقعات الأسواق طول الصيف.