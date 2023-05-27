إندونيسيا تغرم 7 شركات لزيت الطهي لتقليص الإمدادات في 2022

أمرت لجنة المنافسة الإندونيسية (كيه بي بي يو) سبع شركات عاملة في زيوت الطهي بدفع غرامة يبلغ إجماليها 4.8 مليون دولار بسبب تقليص الإمدادات في 2022. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للجنة اليوم ، قوله إنه تبين أن الشركات خفضت الإنتاج أو حجم مبيعات زيوت الطهي المعبأة بعدما فرضت الحكومة سقفا مؤقتا للأسعار على المبيعات المحلية العام الماضي.

و بدأت لجنة المنافسة تحقق في أوضاع 27 شركة العام الماضي، ووجدت أن بعضها تسبب في ندرة في زيت الطهي في السوق المحلية من يناير إلى مايو .2022 وأطلقت إندونيسيا وهي أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، العديد من عمليات التدخل في السوق -بما في ذلك دعم المستهلكين وفرض حظر مؤقت على الصادراتبعدما ارتفعت أسعار أكثر زيوت الطهي استخداما إلى معدل قياسي في أكتوبر الماضي .