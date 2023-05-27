وزير صيني: التنمية الاقتصادية في آسيا لا تزال تواجه عديدا من التحديات

قال وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو إن التنمية الاقتصادية والتجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادي لا تزال تواجه عديدا من الاضطرابات والتحديات.

وجاءت تصريحات وانغ خلال مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في مدينة ديترويت، حيث التقى عددا من القادة وتبادل معهم وجهات النظر حول القضايا الاقتصادية والتجارية الثنائية ومتعددة الأطراف وسط انقسامات تجارية وحالة من الضبابية على مستوى العالم.

وقال وانغ إنه يدرك الصعوبات التي تواجهها المنطقة، لكنه أضاف أن الصين، كدولة نامية كبرى، مستعدة لتقديم المساهمات الواجبة.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة الصينية، قال وانغ إن "منطقة آسيا والمحيط الهادي هي دائما المنطقة الأكثر حيوية للنمو وإمكانيات التنمية والمتانة الاقتصادية في الاقتصاد العالمي، لكن التنمية الاقتصادية والتجارية لا تزال تواجه عديدا من الاضطرابات والتحديات" بحسب "رويترز".

وأردف وانغ "الصين تدعو اقتصادات أبيك إلى مواصلة تعزيز عملية التكامل الاقتصادي الإقليمي بثبات، وزيادة تعميق التعاون التجاري والاستثماري، وتقاسم الفرص والمكاسب الناتجة عن التنمية المتكاملة للسلاسل الصناعية الإقليمية وسلاسل الإمداد".

ويبحث قادة العالم عن طرق لتعزيز سلاسل الإمداد العالمية والتي لا تزال غير مستقرة بعد الجائحة.

