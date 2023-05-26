بوتين: روسيا منفتحة على الحوار بشأن أوكرانيا

قال الكرملين اليوم إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في مكالمة هاتفية مع نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا أن روسيا منفتحة على الحوار بشأن أوكرانيا.

وكان لولا قد كتب على تويتر في وقت سابق أنه كرر استعداد البرازيل للحديث إلى طرفي الصراع في أوكرانيا.

في السياق نفسه، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن وزير الخارجية سيرجي لافروف والمبعوث الصيني الخاص لي هوي بحثا آفاق حل الصراع في أوكرانيا خلال اجتماع في موسكو اليوم.

وبحسب "رويترز" يجري لي جولة لعواصم أوروبية من بينها كييف.

وقال لي، خلال اجتماع مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس الخميس، إن الصين تتخذ دوما موقفا موضوعيا وعادلا تجاه الأزمة الأوكرانية وتروج بشكل إيجابي لمحادثات السلام.