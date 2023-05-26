ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي في أبريل .. ومؤشرات رفع الفائدة تتزايد

سجل إنفاق المستهلكين الأمريكيين زيادة أكبر من المتوقع في أبريل معززا آفاق النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني بينما ارتفع التضخم وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إن إنفاق المستهلكين قفز 0.8 في المائة الشهر الماضي. وعدلت الوزارة بيانات مارس لتظهر زيادة الإنفاق 0.1 في المائة بدلا من استقراره بلا تغير كما ورد سابقا، بحسب "رويترز".

كان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز زيادة إنفاق المستهلكين 0.4 في المائة. ويمثل إنفاق المستهلكين أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي.

وقلل ارتفاع إنفاق المستهلكين في الشهر الماضي من حدة توقعات خبراء الاقتصاد بحدوث تباطؤ حاد خلال الربع الجاري. وعلى الرغم من نمو إنفاق المستهلكين بأعلى معدلاته في عامين تقريبا خلال الربع الأول، فقد حدث معظم النمو في يناير. ووضع ضعف الإنفاق في فبراير ومارس إنفاق المستهلكين في مسار نمو أقل مع دخول الربع الثاني.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.4 في في المائة في أبريل بعد ارتفاعه 0.1 في المائة في مارس. وفي 12 شهرا حتى أبريل، زاد المؤشر 4.4 في المائة بعدما زاد 4.2 في المائة في الشهر السابق.

وباستبعاد العناصر المتقلبة المتمثلة في أسعار المواد الغذائية والطاقة، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 0.4 في المائة بعد زيادته 0.3 في المائة في مارس. وزاد المؤشر 4.7 في المائة على أساس سنوي في أبريل بعد زيادة نسبتها 4.6 في المائة في مارس.