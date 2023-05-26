الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها مرتفعة وسط آمال بانفراجة في محادثات الدين الأمريكي

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح اليوم الجمعة مدعومة بتقدم المفاوضات المتعلقة برفع سقف اقتراض الحكومة الأمريكية، غير أن بيانات أشارت إلى تضخم أعلى قليلا من المتوقع حدت من المكاسب.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 30.85 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 32795.50 نقطة عند الفتح.

كما زاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 4.88 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 4156.16 نقطة، فيما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 38.32 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 12736.42 نقطة.