منافسات كرة القدم للبنين تنطلق في ملاعب "الجوهرة" كأكبر بطولة كروية مجمعة في السعودية 

تختتم منافسات بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس للكرة الطائرة للبنين، مساء غدٍ السبت، بمباراتين في فئتي 15 سنة و18 سنة، وذلك في الصالة الرياضية بجامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة.

في فئة المرحلة المتوسطة يلتقي فريق "صلاح الدين - تعليم صبيا" مع فريق "زياد بن عبدالله - تعليم الرياض"، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً.

وكان فريق "صلاح الدين - تعليم صبيا" قد اجتاز منعطف فريق "الخويلدية - تعليم الشرقية"، بينما فاز فريق "زياد بن عبدالله - تعليم الرياض" على نظيره فريق "الجفر - تعليم الأحساء"، خلال منافسات الدور نصف النهائي.

وفي المرحلة الثانوية، يلتقي فريق "الفيضة - تعليم الدوادمي" مع فريق "القطيف - تعليم الشرقية"، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وكان فريق "الفيضة - تعليم الدوادمي" قد اجتاز منعطف فريق "العمران - تعليم الأحساء"، بينما فاز فريق "القطيف - تعليم الشرقية" على فريق "الأقصى - تعليم جدة"، خلال مرحلة المربع الذهبي من البطولة.

انطلاقة منافسات بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس لكرة القدم للبنين غداً السبت

في جانب آخر، تنطلق مساء غدٍ السبت منافسات بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس لكرة القدم للبنين في نسختها الرابعة، وذلك في الملاعب الرديفة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، حيث يشارك في البطولة 16 فريقاً فئة 15 سنة، و16 فريقاً فئة 18 سنة.

مجموعات فئة 15 سنة

في فئة 15 سنة، تُقسم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى فرق: مدرسة حسان بن ثابت - إدارة تعليم حائل، ومدرسة الدغمية - إدارة تعليم الطائف، ومدرسة الحسن بن الهيثم - إدارة تعليم نجران، ومدرسة الحديبية - إدارة تعليم جدة.

وتضم المجموعة الثانية فرق: مدرسة الأمير فيصل - إدارة تعليم الباحة، ومدرسة البخاري- إدارة تعليم بيشة، ومدرسة صهيب الرومي - إدارة تعليم الأحساء، ومدرسة ابن خلدون- إدارة تعليم القصيم.

وتضم المجموعة الثالثة فرق: مدرسة الإمام السيوطي - إدارة تعليم مكة، ومدرسة حافظ الحكمي - إدارة تعليم الرياض، ومدرسة سراقة بن مالك - إدارة تعليم الجوف، ومدرسة عبدالعزيز بن باز - إدارة تعليم المدينة.

وتضم المجموعة الرابعة فرق: مدرسة اللقيه - إدارة تعليم جيزان، ومدرسة أحد - إدارة تعليم الحدود الشمالية، ومدرسة القادسية - إدارة تعليم تبوك، ومدرسة عامر ابن سنان - إدارة تعليم الشرقية.

مجموعات فئة 18 سنة

كما تُقسم الفرق المشاركة في فئة 18 سنة إلى 4 مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى فرق: مدرسة الشملي - إدارة تعليم حائل، ومدرسة قرطبة - إدارة تعليم الطائف، ومدرسة ابن حزم - إدارة تعليم نجران، ومدرسة زيد بن سهل الأنصاري - إدارة تعليم جدة.

وتضم المجموعة الثانية فرق: مدرسة الأمير فيصل - إدارة تعليم الباحة، ومدرسة الفلاح - إدارة تعليم محايل عسير، ومدرسة الرميلة - إدارة تعليم الأحساء، ومدرسة بريدة - إدارة تعليم القصيم.

وتضم المجموعة الثالثة فرق: مدرسة يزيد بن أبي سفيان - إدارة تعليم مكة، ومدرسة الأمير مقرن - إدارة تعليم المجمعة، ومدرسة الجزيرة - إدارة تعليم الجوف، ومدرسة العباس بن عبدالمطلب - إدارة تعليم المدينة.

وتضم المجموعة الرابعة فرق: مدرسة الشقيق مقررات - إدارة تعليم جيزان، ومدرسة قتيبة بن مسلم - إدارة تعليم الحدود الشمالية، ومدرسة الفيصل - إدارة تعليم تبوك، ومدرسة عبدالرحمن الفيصل - إدارة تعليم حفر الباطن.

مباريات يوم السبت في فئة 18 سنة

في فئة 18 سنة، تقام 8 مباريات يوم غدٍ السبت، حيث يلتقي فريق "مدرسة يزيد بن أبي سفيان - إدارة تعليم مكة" مع فريق "مدرسة الأمير مقرن - إدارة تعليم المجمعة"، ويلتقي فريق "مدرسة زيد بن سهل الأنصاري - إدارة تعليم جدة" مع فريق "مدرسة ابن حزم - إدارة تعليم نجران"، ويلعب فريق "مدرسة الفلاح - إدارة تعليم محايل عسير" مع فريق "مدرسة الأمير فيصل - إدارة تعليم الباحة"، ويلتقي فريق "مدرسة بريدة - إدارة تعليم القصيم" مع فريق "مدرسة الرميلة - إدارة تعليم الأحساء"، ويلعب فريق "مدرسة قرطبة - إدارة تعليم الطائف"، مع فريق "مدرسة الشملي - إدارة تعليم حائل"، ويلعب فريق "مدرسة العباس بن عبدالمطلب - إدارة تعليم المدينة" مع فريق "مدرسة الجزيرة - إدارة تعليم الجوف"، وفريق "مدرسة قتيبة بن مسلم - إدارة تعليم الحدود الشمالية" مع فريق "مدرسة الشقيق مقررات - إدارة تعليم جيزان"، وأخيرا فريق "مدرسة عبدالرحمن الفيصل - إدارة تعليم حفر الباطن" مع فريق "مدرسة الفيصل - إدارة تعليم تبوك".

وتستمر منافسات بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس لكرة القدم للبنين، حتى السادس من شهر يونيو القادم، ويعد ذلك ضمن مشروع دوري المدارس الذي تنفذه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم، ويهدف إلى تنمية الرياضة المدرسية في مدارس التعليم العام بالمملكة، وإلى تنمية وتطوير قدرات وإمكانيات الطلاب في مختلف الرياضات ومنها كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة، وذلك لإبراز قدراتهم وإمكانياتهم الفنية، ليكونوا نواة للأندية والمنتخبات الوطنية في المستقبل القريب.