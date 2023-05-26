احتدام منافسة الذكاء الاصطناعي.. "بايدو" تعتزم إطلاق «"إيرني 3.5" قريبا

تحتدم المنافسة على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويبدو أن كبريات الشركات العالمية تسعى إلى دمجه مع محركات البحث الخاصة بها، حرصاً على زيادة عدد مستخدميها.

وفي هذا السياق، فقد أعلن روبن لي الرئيس التنفيذي لشركة بايدو الصينية، ، عن إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي العملاق "إيرني 3.5" قريبا جدا، دون ذكر موعد محدد، لدعم تطبيقه "إيرني" الشبيه بأداة "تشات جي بي تي"، سعياً لرفع مستوى البحث.

جاء ذلك في منتدى "تشونج جوان كون"، وهو أحد أكثر منتديات التكنولوجيا شهرة في الصين، وذلك عقب تباين آراء الجماهير تجاه العرض الأول لأداة "إيرني بوت" منذ شهرين.

منذ ذلك الحين، ظل "إيرني بوت" إلى جانب العديد من المنتجات المدعومة بنموذج اللغة والذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة في وضع تجريبي، بينما يدعو عدد من الشركات والمستخدمين لاختبار المنتجات وتقديم الملاحظات وذلك وفقا لـ "رويترز".

وقال روبن لي أخيرا "نعتقد أن ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي ونموذج اللغة الكبير يقدم إمكانات تحويلية للذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات، لمساعدة الأفراد والمنظمات في تحقيق المزيد من التأثيرات الإيجابية على المجتمع"، مؤكدا عزم الشركة على دمج "إيرني بوت" في جميع أعمالهم بالصين.