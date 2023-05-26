الأسهم الأوروبية ترتفع من أدنى مستوياتها في 8 أسابيع

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم مدعومة بقطاعي التعدين والتكنولوجيا رغم أن المؤشرات الرئيسية في طريقها لتكبد خسائر أسبوعية كبيرة مع زيادة مخاوف المستثمرين من أزمة سقف الديون الأمريكية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % بحلول الساعة 07:07 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفض لأدنى مستوى له في ثمانية أسابيع عند الإغلاق أمس.

وزادت أسهم شركات التعدين 2.6 % لتسير على درب ارتفاع أسعار المعادن مع تحسن المعنويات العالمية عقب إحراز مفاوضات سقف الديون الأمريكية تقدما، كما واصلت أسهم شركات التكنولوجيا سلسلة مكاسبها الأخيرة بحسب رويترز.

ومن بين شركات التعدين، ارتفع سهم ريو تينتو 3.6 % بعد أن رفع مورجان ستانلي تصنيف السهم.

وتراجع سهم شركة كازينو الفرنسية لمتاجر السوبر ماركت المثقلة بالديون تسعة بالمئة مع استئناف التداول عليه بعد تعليقه في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وارتفع سهم بروسيبين سات 1 بنسبة 0.2 % بعد أن أكدت المجموعة الإعلامية الألمانية توقعاتها للعام بأكمله.