"شانيل" تربح 17 مليار دولار خلال 2022

حققت مجموعة "شانيل" الفرنسية مبيعات قياسية عام مبدية تفاؤلها بالنسبة إلى 2023 "رغم حال عدم اليقين في السوق". وأعلن المدير المالي لـ"شانيل" فيليب بلونديو في أن الدار "حققت مجدداً نتائج مالية قوية عام 2022، ونمواً مزدوج الرقم في كل فئات" منتجاتها.

وتمكنت الدار التي أسستها كوكو شانيل واشتهرت خصوصاً ببدلات التويد و"العطر الرقم 5" من تحقيق حجم مبيعات مقداره 17,22 مليار دولار في 2022، أي بزيادة 10,1 في المائة في سنة، وبلغت مبيعاتها تالياً مستوى قياسياً تجاوز أرقام 2019 ( قبل جائحة كوفيد-19) في كل الأسواق بحسب الفرنسية.

أما بالنسبة إلى العام 2023، فأبدى بلونديو ثقته بقدرة الدار على تحقيق "نمو مستدام وصحي رغم حال عدم اليقين في السوق".



