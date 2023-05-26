النفط يستقر عند 76.2 دولار

ظلت أسعار النفط دون تغير تقريبا خلال التعاملات المبكرة اليوم وبحلول الساعة 00:22 بتوقيت جرينتش، تراجع خام برنت أربعة سنتات إلى 76.22 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات، أو 0.1 %، إلى 71.92 دولار للبرميل.

وسجل الخامان تراجعا بأكثر من دولارين للبرميل عند التسوية أمس .وتواصل الأسواق مراقبة محادثات سقف الدين الأمريكي، حيث بدا أن الرئيس جو بايدن والجمهوري كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب يقتربان من التوصل إلى اتفاق لخفض الإنفاق ورفع سقف الديون بحسب رويترز. وارتفع الدولار للجلسة الخامسة على التوالي مقابل سلة من العملات مما كبح أسعار النفط.

وارتفاع العملة الأمريكية يجعل السلع المقومة بها أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، مما يضعف الطلب.