تعطل سفينة يوقف حركة الملاحة في قناة السويس 6 ساعات

نجحت قاطرات من هيئة قناة السويس المصرية في سحب سفينة كبيرة تعطلت في القناة عدة ساعات، أمس، وقالت مصادر: إن حركة الملاحة عادت إلى طبيعتها في أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم.

وقال مصدران في القناة: إن حركة الملاحة عادت إلى طبيعتها بحلول الساعة 11:00 صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت جرينتش)، بعد نحو ست ساعات من تعطل السفينة، وبعد ثلاث ساعات ونصف الساعة من عملية توصيل القاطرات بالسفينة.

وقالت شركة الشحن "ليث إيجينسيز": إن سفينة البضائع يبلغ طولها 190 مترا.

وبحسب "رويترز"، أضافت الشركة في تغريدة على تويتر "هيئة قناة السويس تمكنت بنجاح من قطر السفينة شين هاي تونج 23 في الساعة 07:40 (04:40 بتوقيت جرينتش)، وستدخل قافلة الشمال عند الساعة 09:30".

وقالت هيئة قناة السويس في بيان: "بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيس الإخطار بعطل ماكينات السفينة ورباطها في الكيلو متر 157 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بفريق الإنقاذ البحري وبثلاث قاطرات لقطر السفينة".

وقال مصدر في القناة: إنه لم تتم "إعادة تعويمها"، لأن السفينة لم تجنح أصلا.

وذكرت هيئة قناة السويس أن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة وجه رسالة "طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة في القناة من الاتجاهين فور الانتهاء من قطر السفينة للغاطس كإجراء احترازي للتأمين الملاحي".

وكانت ليث إيجينسيز قالت في تغريدة في وقت سابق: إن تعطل السفينة تسبب في عرقلة قافلتين على الأقل من السفن.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن السفينة التي ترفع علم هونج كونج، غير قادرة على الحركة قرب الطرف الجنوبي للقناة، ومتوقفة بزاوية بجوار الجانب الشرقي للقناة، لكن بعد ذلك بدا أن السفينة تم تحريكها صوب المنتصف ووجهت نحو الجنوب. وكانت هناك ثلاث قاطرات تحيط بها.

ونحو 12 في المائة من التجارة الدولية تمر عبر قناة السويس. وفي عام 2021، سدت سفينة الحاويات الضخمة إيفر جيفن المجرى الملاحي لقناة السويس وسط أحوال جوية سيئة، ما أدى إلى توقف حركة الملاحة في الاتجاهين ستة أيام وتعطل حركة التجارة العالمية.

وأعادت قاطرات العام الماضي تعويم ناقلة نفط جنحت فترة وجيزة في القناة بعد عطل فني، في حين تسبب تعطل سفينة حاويات في القناة في تأخيرات بسيطة في آذار (مارس).