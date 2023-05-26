إقالة 484 مدربا حول العالم

جاء دوري روشن السعودي في المركز الـ29 عالميا من حيث النسبة المئوية لإقالة المدربين، حيث تمت إقالة تسعة مدربين قبل جولتين من ختام المسابقة وفقا لدراسة أجرها المركز الدولي للدراسات الرياضية.

وتصدر دوري البوسنة والهرسك القائمة برحيل 11 مدربا في دوري يضم 12 فريقا، دوري مقدونيا ثانيا بعشرة مدربين من أصل 11 فريقا، الدوري الصربي ثالثا بـ14 مدربا من أصل 16 فريقا.

وجاء الدوريان الجزائري والتونسي كأول الدوريات العربية في القائمة، حيث رحل 13 مدربا من كل دوري يضم 16 فريقا، ثم المصري برحيل 14 مدربا من دوري يضم 18 فريقا.

وجاء الدوري الهندي في المركز الأخير برحيل مدرب وحيد فقط من دوري يضم 11 فريقا.

وأوضحت الدراسة أن أندية كرة القدم في العالم أقالت 484 مدربا من بين 850 فريقا ضمتها الدراسة في موسم 2022/2023، وما يعادل 65.9 في المائة وفقا للنسبة المئوية للمدربين الموجودين في بداية الموسم.

وبدأت الإقالات في دوري روشن السعودي هذا الموسم منذ الجولة السادسة، حينما أعلن أبها رحيل المدرب البلجيكي سيفن فاندنبروك، الجولة الثامنة أقال الوحدة والعدالة المدربين البوسني أكرابوفيتش، والتونسي يوسف المناعي، الجولة الـ14 أقال الطائي مدربه البرتغالي بيدرو ميجيل، الجولة الـ17 أعلن الباطن إقالة الكرواتي ألين هورفات، وفي الجولة التي تلتها تمت إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من الاتفاق.

وفي الجولة الـ23 أقال نادي النصر وضمك الفرنسي رودي جارسيا والكرواتي كريشمير، فيما كانت آخر الإقالات من نصيب الروماني رادوي مدرب نادي الطائي.