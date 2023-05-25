الأسهم الأمريكية تقفز مع بدء التعاملات بعد توقعات إيجابية من إنفيديا

ارتفع المؤشر ناسداك المجمع عند الفتح اليوم الخميس بعدما دعمت توقعات إيجابية من إنفيديا الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في حين عزز التقدم في محادثات سقف الدين بالولايات المتحدة المعنويات.

وصعد المؤشر ناسداك 222.28 نقطة أو 1.78 بالمئة إلى 12706.44 نقطة عند الفتح.

كما زاد المؤشر داو جونز الصناعي 54.34 نقطة أو 0.17 بالمئة إلى 32854.26 نقطة، فيما ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 40.47 نقطة أو 0.98 بالمئة إلى 4155.71 نقطة.