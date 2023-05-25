دراسة لتصميم خلطات إسفلتية للطرق في السعودية باستخدام نتاج هدم المباني

بدأت الهيئة العامة للطرق، بدراسة بحثية متقدمة لتقييم أداء طبقات أسفلتية تتضمن استخدام مواد نتاج هدم المباني، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، والحفاظ على المصادر الطبيعية للمواد، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق والتحكم في التكاليف.

وتأتي هذي الدراسة من خلال الحصول على "البحص" المعالج نتاج هدم المباني من المرادم البيئية المتخصصة، ثم يتم بعد ذلك تصميم خلطات إسفلتية تتضمن نسبا متنوعة من المواد واختبارها معملياً، ويتم بعد ذلك تنفيذ مقاطع تجريبية للدراسة.

وستقوم الهيئة بقياس نجاح هذه الدراسة من خلال استخدام أنواع متخصصة من حساسات رصد مقاومة وأداء المقاطع أثناء الاختبارات، مع تقييم أداء المقاطع التجريبية باستخدام جهاز محاكاة الأحمال المرورية الثقيلة الذي يعد الجهاز الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث محاكاة المناخ والأحمال المرورية، وستستمر أعمال التقييم كمرحلة أولى لمدة عام تتم خلاله أعمال الفحص والتقييم وتحليل النتائج والتوصيات.