للحفاظ على استقرار الليرة .. تركيا توقف رفع سعر الفائدة للشهر الثالث

مدد البنك المركزي التركي فترة توقفه عن رفع سعر الفائدة للشهر الثالث، بينما يحاول الحفاظ على استقرار الليرة قبل إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي يسعى خلالها رجب طيب أردوغان إلى الحصول على فترة رئاسية جديدة.

وتركت لجنة السياسات النقدية بقيادة المحافظ شهاب كافجي أوغلو، معدل إعادة الشراء لأسبوع واحد عند نسبة 8.5 في المائة اليوم الخميس، تماشيا مع توقعات بالإجماع لخبراء اقتصاد شملهم استطلاع أجرته "بلومبيرج".

وكررت لجنة السياسات النقدية في بيان لها، أن موقفها حاليا كاف لدعم إجراءات التعافي الضرورية في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا في فبراير الماضي، وقالت اللجنة "تظهر البيانات الأخيرة أن النشاط الاقتصادي في المنطقة التي شهدت وقوع الزلزال، تعافى بصورة أسرع من المتوقعة".