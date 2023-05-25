بريطانيا تخفض سقف أسعار الطاقة في يوليو

أعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية "أوفجيم"، أنها تعتزم خفض سقف أسعار الطاقة لديها من 3280 جنيها استرلينيا (4048 دولارا) في العام، ليصل إلى 2074 جنيها استرلينيا للأسرة ذات الحجم المتوسط في إنجلترا وويلز واسكتلندا، اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.

وقالت "أوفجيم" إن خفض سقف أسعار الطاقة بواقع 1206 جنيهات استرلينية كحد أقصى، يعكس الانخفاض الأخير في أسعار الطاقة بالجملة.

وسيحل الحد الأدنى محل ضمان أسعار الطاقة الحكومي، الذي يضع حدا في الوقت الحالي لفاتورة الطاقة المنزلية النموذجية، لنحو 2500 جنيه استرليني.

ويعني ذلك أن الأسرة ذات الحجم المتوسط ستشهد انخفاض فاتورتها السنوية بواقع 426 جنيها استرلينيا بحسب وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم.

وقالت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية إن خفض سقف أسعار الطاقة يمثل المرة الأولى التي يشهد فيها المستهلكون المتخلفون عن السداد، انخفاض للأسعار منذ أن بدأت أزمة الغاز العالمية قبل أكثر من 18 شهرا.