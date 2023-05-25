بعد موجة بيع .. الأسهم الأوروبية تتلقى دعما من شركات الرقائق

استقرت الأسهم الأوروبية اليوم بعد أسوأ موجة بيع على مدى يومين منذ مارس، حيث بدد التفاؤل بنتائج قوية لأعمال الشركات تأثير المخاوف من تبعات أزمة سقف الدين الأمريكي وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، بعد أن خسر نحو 2.5 في المائة في اليومين الماضيين بسبب موجة بيع لأسهم شركات المنتجات الفاخرة، وعدم تحقيق تقدم يذكر في محادثات رفع سقف الدين الأمريكي لتجنب العجز عن سداد الديون.

ووضعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الولايات المتحدة في وضع المراقبة لتخفيض محتمل.

ووفقا لوكالة رويترز ارتفعت أسهم شركات تصنيع الرقائق الأوروبية اليوم، بعد أن توقعت شركة "نفيديا" إيرادات فصلية تفوق توقعات وول ستريت بنحو 50 في المائة.

وقفزت أسهم "بي.إي سيميكونداكتورز" لأشباه الموصلات 6.5 في المائة، و"إيه.إس.إم إنترناشونال" 6.3 في المائة. وزاد مؤشر التكنولوجيا الأوسع 1.7 في المائة.

وتراجع مؤشر داكس الألماني بعد أن أظهرت بيانات انكماش الاقتصاد الألماني في الربع الأول من 2023 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة عليه بما يعني الدخول في ركود.